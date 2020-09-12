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أخبار العالم

مواعيد صرف المعاشات في السعودية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:56 م
المؤسسة العامة للتقاعد
المؤسسة العامة للتقاعد
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محمود نوفل
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية أن  موعد صرف المعاش الخاص بشهر سبتمبر الحالي سيكون في موعده دون تغيير ، وذلك على الرغم من تزامن ذلك الميعاد مع إجازة اليوم الوطني .

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي بعد أن تلقت المؤسسة عددًا من الأسئلة حول تقديم أو تأخير موعد صرف المعاش لتزامنه مع إجازة اليوم الوطني.

وبيًن  حساب خدمة عملاء "مؤسسة التقاعد" على "تويتر" قائمة أيام صرف المعاش الخاص بكل شهر للعام الحالي.

وأوضحت المؤسسة أن موعد صرف المعاش للشهر الحالي سيكون يوم 24 سبتمبر، كما حدد مسبقًا دون تغيير.
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