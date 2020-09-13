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وزيرة الصحة: زيارتي للسودان تتضمن الجسر الثالث لمساعدة الأشقاء

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:53 ص
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن زيارة السودان كانت زيارة تضامنية مع أشقائنا في دولة السودان وكانت زيارة هامة جدا لإرسال رسالة تضامنية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان شعبا وقيادة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفيضانات فى السودان لأول مرة منذ عشرات السنوات يحدث هذا النوع من الفيضانات المدمرة لهم.

وتابعت وزيرة الصحة أن هناك 18 ولاية تضرروا من هذا الفيضان منهم 7 ولايات تضرروا بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذه الزيارة كانت الجسر الثالث للمساعدات المصرية للسودان.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن الجسر الأول للسودان كان وقت ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد والجسر الثاني كان 5 طائرات مصاحبين للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ شهر سابق.

وأشارت إلى أن اليوم تم انطلاق الطائرة السادسة للمعونات للسودان ولم تكن طبية فقط بل وغذائية ومستلزمات معيشة أيضا.
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