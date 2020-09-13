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بعد إحالة 1839 قضية للنيابة العسكرية.. محافظ الإسكندرية: ألف واحد من حيتان الفساد فى السجن حاليا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كل القضايا التى تم إحالتها إلى النيابة العسكرية، هى لمقاولين فاسدين وليس من بينهم مواطنين عاديين، وتابع "تم إحالة 1839 قضية إلى النيابة العسكرية جميعهم من المقاولين الفاسدين .. مفيش واحد ساكن أو مالك شقة أحيل". 

وأعلن "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، عن أنه آن للمواطن السكندرى أن يعلم أننا بصدد ضبط المقاولين الذين افسدوا علينا حياتنا وافسدوا شوارع الإسكندرية.

ولفت "الشريف"، إلى أن "حيتان الفساد"، كثر بالمحافظة ومعظهم الآن فى  السجون، وتابع: "1000 واحد منهم الآن فى السجون"، مفندًا الشائعات التى تروجها القنوات المعادية، موضحًا أن المواطن السكندرى يعلم جيدًا الجهود التى تبذلها الدولة من أجل تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عنه.
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