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برلمان

وفقا لنوع المخالفة.. احسب قيمة التصالح في مخالفات البناء

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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عبد الرحمن سرحان
رسوم التصالح في مخالفات البناء تعتبر من أبرز المواد التي تشغل المواطنين في ملف التصالح، وقد طالب الجميع من الحكومة بتخفيضها، وهو ما استجاب له رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي زف، بشرى لأهالي الريف، بعد أن صرح بأن قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف ٥٠ جنيها فقط. 

ويختلط على البعض كيفية احتساب الغرامة التي من المفترض أن يقوم بدفعها، وهنا نستعرض كيفية تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له..

ووفقًا للقانون تقوم لجنة، بتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء المطلوب سدادها بناء على سعر المتر في كل منطقة وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعى النسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة على النحو التالي: 

- مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية: 100% من قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس بها مخططات تفصيلية: 100% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية: 50% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 25% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة الرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 20% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة الرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 5% من قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة التصالح مقابل المتر المسطح في كل أنواع المخالفات عن الحد الأدنى المحدد في القانون عند 50 جنيها للمتر الواحد.

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