أمير عزمي مجاهد يشكر مرتضى منصور ويوجه رسالة لمن تشفوا في ‏وفاة والده

وجه أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، الشكر والتحية لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار إقامة عزاء لوالده عزمي مجاهد داخل النادي.
وأضاف أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة الزمالك:" أشكر كل من واساني وحضر جنازة والدي وأعضاء اتحاد الكرة والنادي الأهلي".
وواصل:" شاهدت مظاهر حب لوالدي في يوم وداعه اليوم، عزمي مجاهد كان وطنيًا وعاشقا لتراب وطنه وأسطورة في لعبة الكرة الطائرة".
وأتم حديثه مبديًا استنكاره من تشفى في وفاة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع من كان قريبًا من والده كان يحبه بشدة.