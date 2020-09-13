عدم قبول دعوى إدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي التي يطالب فيها بإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر.
وقال صبري في دعواه، في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تتطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، وبعدم علاجهم.
واضافت الدعوى: "لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء وذلك على خليفة تفشى فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى زيادة عدد الوفيات، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أى شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج اى تصاريح".