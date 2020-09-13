عدم قبول دعوى إدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي التي يطالب فيها بإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر.





وقال صبري في دعواه، في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تتطاولت من تدعي حياة الفهد الكويتية على المصريين وعلى أم الدنيا الدولة المصرية، وذلك حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، و‫بعدم علاجهم‬.



