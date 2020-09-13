كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون على قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي اليوم في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلا من :
حراسة المرمى : محمود جنش – محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الغني – ياسين مرعي – حاتم سكر – أحمد عيد
خط الوسط: طارق حامد - محمد حسام بيسو – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي - إسلام جابر - حسام أشرف - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو – محمد عنتر – سيف فاروق جعفر
خط الهجوم : مصطفى محمد – عمر السعيد – أسامة فيصل
ويغيب عن الفريق كل من: فرجاني ساسي وحازم إمام وشيكابالا وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة و يوسف أوباما و كاسونجو للإصابة ومحمد عواد ومحمد صبحي محمد حسن ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.