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رياضة

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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ملك موسي
استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون على قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي اليوم في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من :
حراسة المرمى : محمود جنش – محمد أبو جبل 
خط الدفاع : محمود علاء – محمود الونش - محمد عبد الغني – ياسين مرعي –  حاتم سكر – أحمد عيد 
خط الوسط: طارق حامد  -  محمد حسام بيسو – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي -  إسلام جابر  - حسام أشرف - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو – محمد عنتر – سيف فاروق جعفر
خط الهجوم : مصطفى محمد – عمر السعيد – أسامة فيصل

ويغيب عن الفريق كل من: فرجاني ساسي وحازم إمام وشيكابالا وأشرف بن شرقي  وعبد الله جمعة و يوسف أوباما و كاسونجو للإصابة  ومحمد عواد  ومحمد صبحي محمد حسن ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.
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