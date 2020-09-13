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أخبار العالم

البرازيل ترسل 60 طن مساعدات طبية وغذائية إلى لبنان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:14 ص
البرازيل ترسل 60
البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان
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محمد شحتة
أرسلت البرازيل مساعدات طبية وغذائية، إلي العاصمة اللبنانية بيروت، علي خلفية انفجار ميناء بيروت الأليم.

وجاءت التبرعات نتيجة حشد الجالية اللبنانية البرازيلية والشركات المتضامنة مع لبنان من بينها اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل (فامبراس).

وتعاونت الحكومة البرازيلية والسفارة اللبنانية بشكل جدي في مجال الخدمات اللوجستية - مما سيضمن وصول التبرعات إلى ضحايا الانفجار في بيروت بسرعة.

وتستمر حركة المساعدة الإنسانية للبنان في عملها وتخطط بالفعل لمرحلة ثانية من حملة التبرعات.

وقال الدكتور محمد الزغبي، أحد المسؤولين الرئيسيين عن الحملة لصالح لبنان، ورئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل: "اليوم نعيد جزءا مما فعله لبنان لنا في الماضي ، علينا فقط أن نشكر تضامن الشعب البرازيلي ، الذي يدرك أن الشعب اللبناني كان مهمًا في بناء البرازيل". 
البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان
البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان
البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان
البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان
البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان البرازيل ترسل 60 طن من المساعدات الي لبنان
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