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رياضة

لاعبو المقاولون يخضعون لـ رابيد تيست استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى.. اليوم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:27 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، وذلك قبل المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع النادى الإسماعيلى، والتى تقام يوم الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز .


و يسعى ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على المركز الثالث الذى انتزعه المقاولون من بيراميدز بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الجولة الماضية.


ومنح تعثر فريقى بيراميدز والزمالك بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام فرصة ذهبية للمقاولون العرب للعودة بقوة إلى صراع الوصافة من جديد بعدما انتزع فوزًا ثمينًا فى ذات الجولة على فريق حرس الحدود فى الوقت القاتل، بهدف طاهر محمد طاهر، حيث ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 52، إلا أن القلعة البيضاء تترقب خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم كعقوبة انسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول، وهو ما يجدد آمال المقاولون فى استعادة المركز الثانى من جديد بعدما هيمن عليه ذئاب الجبل طوال أحداث الموسم الجارى.


8 جولات فقط تتبقى على نهاية الموسم الجارى الذى استكمل فى ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، ورغم أن النادى الأهلى حسم القمة تقريبًا إلا أن صراع الوصافة بات مشتعلا، فنقطتان فقط تفصلان المقاولون عن التساوى مع الزمالك، ومثلهما يفصلان بيراميدز عن التساوى مع المقاولون، إلا أن بيراميدز لا يعيش أفضل حالاته بعدما تلقى الهزيمة فى آخر ثلاث جولات.


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