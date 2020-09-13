الإجمالي يقترب من 260 ألف حالة.. ألمانيا تسجل 948 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 948 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 259428 إصابة.





وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9349 بعد تسجيل حالتين وفاة جديدتين حالات جديدة.





وتحت شعار "نلمع معا"، أضاء المركز التاريخي لمدينة برلين الألمانية بمختلف ألوانه على المعالم والمباني التاريخية في جميع أنحاء العاصمة، وذلك في إطار الطبعة الـ 16 لمهرجان الأضواء في الهواء الطلق.





ووفقا لـ "يورو نيوز"، ستنتشر الأنوار في جميع أنحاء المدينة خلال الأسبوع المقبل، لتنير أحياء ومختلف شوارع المدينة في إجراء تسعى من خلاله السلطات إلى نشر بعض الفرح خلال جائحة فيروس كورونا. ويقام المهرجان بين الـ 11 و 20 سبتمبر مع أكثر من 100 تظاهرة ضوئية في أكثر من 86 موقعًا في جميع أنحاء برلين.



