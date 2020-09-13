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أخبار العالم

الإجمالي يقترب من 260 ألف حالة.. ألمانيا تسجل 948 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:38 ص
ألمانيا نسجل 948
ألمانيا نسجل 948 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 948 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 259428 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9349 بعد تسجيل حالتين وفاة جديدتين حالات جديدة.

وتحت شعار "نلمع معا"، أضاء المركز التاريخي لمدينة برلين الألمانية بمختلف ألوانه على المعالم والمباني التاريخية في جميع أنحاء العاصمة، وذلك في إطار الطبعة الـ 16 لمهرجان الأضواء في الهواء الطلق.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، ستنتشر الأنوار في جميع أنحاء المدينة خلال الأسبوع المقبل، لتنير أحياء ومختلف شوارع المدينة في إجراء تسعى من خلاله السلطات إلى نشر بعض الفرح خلال جائحة فيروس كورونا. ويقام المهرجان بين الـ 11 و 20 سبتمبر مع أكثر من 100 تظاهرة ضوئية في أكثر من 86 موقعًا في جميع أنحاء برلين.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت أوروبا تفشيا كبيرا لوباء كوفيد-19 مع تجاوز إسبانيا نصف مليون إصابة وأحصت إسبانيا وهي من أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء الوباء، أكثر من نصف مليون إصابة، وسجلت فرنسا زيادة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الماضي تصل إلى 47 ألفًا و955 حالة.
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