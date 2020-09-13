نائب يطالب ببذل مزيد من الجهود لحماية ذوي الإعاقة في ظل أزمة كورونا

طالب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أنهم يشكلون ١٠% من المجتمع، ويعانون من بعض الأمراض التي قد تحرمهم من الاستفادة من الأغذية التي ترفع المناعة لديهم، بما يجعلهم أكثر عرضة للعدوى.





وأوضح مشهور فى بيان صحفى له، أنه حسب التقديرات، هناك ما يزيد على 40 مليون شخص، في المنطقة العربية من المصابين بشكل من أشكال الإعاقة، أكثر من نصفهم من الأطفال والمراهقين، وأن عدم تمكن بعض ذوي الإعاقة من خدمة أنفسهم أو تعذر قدرتهم على توفير ما يلزمهم من مستلزمات التعقيم والتنظيف أو استخدامها يستوجب التأكيد على أن تأخذ أسر ذوي الإعاقة أدوارها الحقيقية للحفاظ على سلامتها وسلامة ذوي الإعاقة وسلامة المجتمع بأسره.





وأشار إلى ضرورة الانتباه جيدا أن مناعة ذوي الإعاقة قد تكون ضعيفة مطالبا باهتمام الحكومة بتحديث بروتوكول علاج مخصص لهم وفق للأدوية التي يتناولها، وأضاف أنه على الجهات المعنية بالتوعية في زمن كورونا (كوفيد19) العمل على توحيد سبل إيصال المعلومة، ونشر التوعية الخاصة بالفيروس بطرائق التواصل الفعال والطرائق التي يفهمها ذوي الإعاقة أنفسهم والعاملين معهم، والتي تعد من أهم الترتيبات التيسيرية لوصول المحتوى لذوي الإعاقة، سواء أكان ذلك بترجمة الإرشادات الصحية بلغة الإشارة للصم، أو كتابتها بطريقة برايل للمكفوفين الصم.