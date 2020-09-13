البطاطس بـ3.75 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 13-9-2020









أما البصل فسجل 3.75 جنيه للكيلو و الكوسة بـ 5.5 جنيه و الجزر بدون عروش نحو 5 جنيهات للكيلو.





وبلغ سعر كيلو الفاصوليا بـ20 جنيها والباذنجان البلدي بـ 3.5 جنيه للكيلو و الرومي بـ2.5 جنيه و الأبيض بـ 3.5 جنيه للكيلو.





وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 6 جنيهات للكيلو و الصوب بـ5 جنيهات و الحامي بـ 5.5 جنيه للكيلو و الألوان بـ 6 جنيهات.





ووصل سعر الخيار البلدي نحو 5 جنيهات للكيلو والبامية بـ 18 جنيه للكيلو.





وبلغ سعر التفاح الإيطالي نحو 23 جنيه للكيلو، و البلح السماني بـ 3 جنيهات للكيلو و الزغلول نحو 5 جنيهات و الرملي بـ 14 جنيها.





أما العنب الأحمر فوصل سعر الكيلو منه 5 جنيهات و العنب الكرمسن نحو 13 جنيه و البناتي الأصفر نحو 6 جنيهات، والليمون الأضاليا نحو 3 جنيهات للكيلو و الليمون البلدي بـ 6 جنيهات والبرتقال البلدي بـ 5 جنيهات و أبو سرة بـ7 جنيهات.