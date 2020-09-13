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اقتصاد

البطاطس بـ3.75 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 13-9-2020

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
اسواق الخضروات والفاكهة
اسواق الخضروات والفاكهة
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محمد يحيي
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-9-2020؛ وفقا لتسعيرة الخضراوات بسوق العبور للجملة.

وصل سعر كيلو الطماطم لـ2.5 جنيه كأعلي سعر، والبطاطس بـ3.75 جنيه للكيلو.

أما البصل فسجل 3.75 جنيه للكيلو و الكوسة بـ 5.5 جنيه و الجزر بدون عروش نحو 5 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا بـ20 جنيها والباذنجان البلدي بـ 3.5 جنيه للكيلو و الرومي بـ2.5 جنيه و الأبيض بـ 3.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 6 جنيهات للكيلو و الصوب بـ5 جنيهات و الحامي بـ 5.5 جنيه للكيلو و الألوان بـ 6 جنيهات.

ووصل سعر الخيار البلدي نحو 5 جنيهات للكيلو والبامية بـ 18 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر التفاح الإيطالي نحو 23 جنيه للكيلو، و البلح السماني بـ 3 جنيهات للكيلو و الزغلول نحو 5 جنيهات و الرملي بـ 14 جنيها.

أما العنب الأحمر فوصل سعر الكيلو منه 5 جنيهات و العنب الكرمسن نحو 13 جنيه و البناتي الأصفر نحو 6 جنيهات، والليمون الأضاليا نحو 3 جنيهات للكيلو و  الليمون البلدي بـ 6 جنيهات  والبرتقال البلدي بـ 5 جنيهات و أبو سرة بـ7 جنيهات.
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