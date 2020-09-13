محافظ كفر الشيخ: تخفيض مخالفات البناء فرصة تاريخية للتصالح

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إن إجراءات الدولة لضبط منظومة البناء يشهد بها الجميع ونالت إقبال جميع المواطنين.





وكشف نور الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية إكسترا نيوز، عن تخفيض رسوم مخالفات البناء فى المدن والقرى لـ 40%.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالى طلبات قانون التصالح المقدمة حتى الآن 47 ألف طلب.





ولفت إلى أن المراكز التكنولوجية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين بعد قرار تخفيض قيمة مخالفات البناء.





وتابع، أن تحديد 50 جنيها لسعر متر التصالح بالريف، فرصة تاريخية لا بد من استغلالها وسرعة تقديم أوراق التصالح مع الدولة للحفاظ على حقوق الطرفين.