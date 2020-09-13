رضوى الشربينى تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الاجتماعى تويتر .
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :
- بسم الله ماشاء الله تبارك الله طول عُمرك وانتى قمر ياردوه قمر ما شاء الله.
- والله مانا عارفه اللبس هو اللي حلو ولا انت بتحليه...قمر تبارك الخلاق.
- احلى صورة بروفايل من احلى رضوى فى الدنيا
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يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :
- بسم الله ماشاء الله تبارك الله طول عُمرك وانتى قمر ياردوه قمر ما شاء الله.
- والله مانا عارفه اللبس هو اللي حلو ولا انت بتحليه...قمر تبارك الخلاق.
- احلى صورة بروفايل من احلى رضوى فى الدنيا
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دون تقصف.. روتين رضوى الشربيني لشعر صحي وطويل
يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.
#NewProfilePic pic.twitter.com/k5ep1UdTbX— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) September 12, 2020