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فن

رضوى الشربينى تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الاجتماعى تويتر .



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :



- ‏‎بسم الله ماشاء الله تبارك الله طول عُمرك وانتى قمر ياردوه قمر ما شاء الله.

- ‏‎والله مانا عارفه اللبس هو اللي حلو ولا انت بتحليه...قمر تبارك الخلاق.

- ‏‎احلى صورة بروفايل من احلى رضوى فى الدنيا


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يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.
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