المستشار الفني لمحافظ بورسعيد ينتصر لـ بائع المانجو.. يؤمن أسرته ويرفض التجاوز

استقبل اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحافظ بورسعيد "بائع المانجو" عقب تداول فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن يشتكي ضيق الحال ويؤكد أنه يعول 8 أفراد وذلك بعد مصادرة عربة يد محملة بالمانجو كان يعمل عليها.





تدخل اللواء محمد عامر علي الفور ووجه بسرعة استدعاء المواطن الذي حضر إلي ديوان عام حي الزهور ، واستمع إلي شكواه وتضرره من مصادرة عربة اليد والمانجو، وتعامل مع الأمر بروح القانون لحماية أسرة مكونة من 8 أفراد تكسب قوت يومها من العربة التي تم مصادرتها.





وخلال لقائه بالمواطن قام المستشار الفني لمحافظ بورسعيد بتوفير الأمان للأسرة وضمان استقرار دخلهم ورزقهم اليومي، وقام بصرف مبلغ 2000 جنيه للمواطن تعويضًا له عن أي خسائر تعرض لها مع تسليمه عربة اليد، ووجه بالتعامل بشكل لائق مع المواطنين رافضًا أي تجاوز في حق المواطن.





من جانبه قدم "بائع المانجو" الشكر للواء محمد عامر علي سرعة الاستجابة لشكواه، مؤكدًا أنه وفر له كل سبل الراحة وقام بتعويضه عن الخسائر التي تعرض لها وضمن له مصدرًا أمنًا للرزق.







