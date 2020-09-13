وكالة الفضاء المصرية: بناء أول تلسكوب مصري لمراقبة الأجسام الفضائية

كشف محمد القوصي ، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن بدء الوكالة في بناء تلسكوب فضائي يهتم ببحث ورؤية الأجسام الفضائية في الفضاء، حيث ستبنيه الوكالة بالكامل لمراقبة الأجسام الفضائية خارج الغلاف الجوي.





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وأضاف القوصي لـ "صدى البلد" أن مصر تقوم بتصنيع الأقمار الصناعية وحدها بالكامل فخلال العام الماضي تم إطلاق قمرين في أغسطس ونوفمبر وهم "كيوب ستلايت صغير أو قمر صناعي مكعب ضلعه 10 سنتيمتر"، حيث تم تجميع مكوناته في مصر وتم اختباره واطلاقه خارج مصر.

وأوضح أن الأقمار تم صناعتها بالكامل في مصر وتم تجميع المكونات وجزء منها تم تصنيعه بالمصانع مثل مصانع الإنتاج الحربي أو مصانع الشركة العربية العالمية في مصر، بينما كان التمويل من قبل البحث العلمي حيث كانت هي الممولة لمشروعي القمرين مصنوعين بخبرة مصرية 100% وتم إنطلاق من قبل دول أجنبية.

وأشار إلى أن صغر حجم للقمر الصناعي لا يعني أنه سهل، لكن الجهد المبذول به يساوي الجهد المبذول بالأقمار الكبرى لأنه يحتوي على نفس مكونات الأقمار الأخرى.