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وزير الخارجية: ناقشت زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع أرمينيا.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:51 م
سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية
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شيرين عادل
قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن لقائه بنظيره الأرمينى تناول العمل الدولى المشترك وأهمية تكثيف الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات. 

وشكر "شكرى" خلال مؤتمر صحفى بنظيره الأرمينى، دعوى الأخير لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى  أرمينيا والتى كانت مقررة لولا وجود ظروف كوفيد 19 والتى أعاقت عملية الانتقال والتواصل على المستوى السياسى. 

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه سيتم تحديد موعد مناسب للرئيسين المصرى والأرمينى فى المستقبل القريب لإتمام هذه الزيارة. 

وتابع، أن لقاءه بنظيره الأرمينى تناول أيضا زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والاستثمارات.
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