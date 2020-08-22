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أخبار البلد

سامح شكري ونظيره الألماني يبحثان آخر تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:46 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، مع نظيره الألماني "هايكو ماس"، حيث تركز على التباحُث بشأن آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.

وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، قال إن الاتصال تناول الترحيب بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخرًا لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وجرى التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية البناء على آخر التطورات من أجل الحفاظ على حل الدولتيّن والعمل قدمًا نحو تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والأمن المنشود، وفي إطار استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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