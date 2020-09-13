AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هنتحاسب عليها .. الأوقاف تدعو لترشيد المياه على منابر المساجد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:00 م
الدكتور أيمن ابو
الدكتور أيمن ابو عمر، وكيل الأوقاف لشئون الدعوة
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور أيمن ابو عمر، وكيل الأوقاف لشئون الدعوة، إن اكبر طموحات الناس بعد تفشي جائحة كورونا أن يكونوا سالمين يعيشون مع من يحبونهم، وذلك لأن جائحة كورونا جعلت الناس تدرك غفلتها وانهم محاطين بنعم كثيرة حرموا منها دون سابق إنذار

وتابع الدكتور ايمن ابو عمر، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" الفضائية، ان الشعور بالأمان مهم جدا، مشيرًا إلى أنه يجب الحفاظ على النعم التي اعطانا الله اياها وان لا نترك الدنيا من حولنا تسير دون ان نعمل لآخرتنا كأننا نموت غدًا لأنه لا أحد منا يضمن باي ساعة يموت.

واكد ضرورة الحفاظ على النعم، والسير في الطريق السليم الصحيح حتى لا تنقلب النعم نقم، ولذلك اشار الى ان يجب ان نقوم بترشيد استهلاك المياه لان لها فضل ونعمة كبيرة في حياتنا ولا يجب الاسراف فيها.

وأشار الى اننا "سنسأل عن النعم التي حبانا بها الله وفي اي طريق صرفت او استهلكت، معقبًا: "ربنا هيحاسبنا على المياه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق حملات لتوعية المواطنين بترشيد استخدام المياه خلال العيد في الشرقية

الدقهلية تتعاون مع الأزهر والأوقاف والصحة لتوعية المواطنين بترشيد المياه

سالم أبو عاصى: الأوقاف طهرت منابرها من المتشددين وكشفت زيف الجماعات المتطرفة

علاجهم في القرآن.. وزير الأوقاف يكشف عن أربع ابتلاءات تقلق الكثير.. فيديو

علماء: الأوقاف وقفت في وجه الجماعات المتطرفة وأهّلت أئمتها لمواجهة المتشددين

ترشيحاتنا

مخطط مختار مختار.. تفاصيل الساعات الأخيرة في الإنتاج الحربي قبل مواجهة الزمالك

سيد عبد الحفيظ مستمر في منصبه بالأهلي الموسم المقبل

عيد ميلاد مصطفى فهمي.. تعرف على عمره الحقيقي ولماذا لقبته زوجته اللبنانية بـ سي السيد

صحة دمياط تحذر: استخدام الكحول بصورة متكررة يسبب العديد من الأمراض

في مشهد فريد.. سيدة تحتفل بمولودتها في حضور جدة جدتها.. صور

شرطية تعثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس وبظهره سكين حاد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع قرب الشتاء.. 5 أيام لاكتشاف الفرق بين كورونا والأنفلونزا

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

بالأزرق المنفوش .. أصالة تتألق في لوك جديد يخطف الأنظار