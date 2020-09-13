هنتحاسب عليها .. الأوقاف تدعو لترشيد المياه على منابر المساجد

قال الدكتور أيمن ابو عمر، وكيل الأوقاف لشئون الدعوة، إن اكبر طموحات الناس بعد تفشي جائحة كورونا أن يكونوا سالمين يعيشون مع من يحبونهم، وذلك لأن جائحة كورونا جعلت الناس تدرك غفلتها وانهم محاطين بنعم كثيرة حرموا منها دون سابق إنذار .





وتابع الدكتور ايمن ابو عمر، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten" الفضائية، ان الشعور بالأمان مهم جدا، مشيرًا إلى أنه يجب الحفاظ على النعم التي اعطانا الله اياها وان لا نترك الدنيا من حولنا تسير دون ان نعمل لآخرتنا كأننا نموت غدًا لأنه لا أحد منا يضمن باي ساعة يموت.





واكد ضرورة الحفاظ على النعم، والسير في الطريق السليم الصحيح حتى لا تنقلب النعم نقم، ولذلك اشار الى ان يجب ان نقوم بترشيد استهلاك المياه لان لها فضل ونعمة كبيرة في حياتنا ولا يجب الاسراف فيها.





وأشار الى اننا "سنسأل عن النعم التي حبانا بها الله وفي اي طريق صرفت او استهلكت، معقبًا: "ربنا هيحاسبنا على المياه".



