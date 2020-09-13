طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة





طريقة عمل الباستا فلورا

تفضل الكثير من السيدات تحضير الحلويات في المنزل بدلا من شراؤها، وتبحث دائما عن الطرق الجديدة والمختلفة، لذلك نقدم طريقة عمل الباستا فلورا والتي تستغرق حوالي ساعة.





المكونات :

كوب ونصف مربى.

كوب زبدة.

كوب زيت.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال والليمون.

ثلث كوب سكر.

2 بيضة.

3 ملاعق كبيرة ماء.

3 أكواب دقيق.

3 ملاعق بيكنج بودر.





طريقة عمل الباستا فلورا :

1- قومي بنخل الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء مناسب.

2- اخفقي الزبدة مع قشر البرتقال، والسكر، حتى يصبح قوام المزيج كريميًا.

3- قومي بإضافة البيض إلى الدقيق مع الماء.

4- تقليب المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

5- تغطية العجين جيدا واتركيه لمدة ربع ساعة أو أكثر.

6- سخني الفرن بدرجة حرارة 180.

7- فرد جزء من العجينة في صينية الفطيرة، ثم وزعي كمية المربى فيها بشكلٍ بتساوٍ.

8- افردي كمية العجينة المتبقية ثم قطعيها إلى شرائط بالطول.

9- زيني الفطيرة بشرائح العجينة على شكل مربعات متشابكة.

10- ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

11- أخرجي الصينية من الفرن، واتركيها لمدة ساعة وقدميها.





طريقة عمل الباستا فلورا بطريقة سهلة : يمكن إعداد الباستا فلورا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبتكاليف قليلة، تعرفي عليها خلال السطور التالية.

مقادير الباستا فلورا : 3 أكواب دقيق. 3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 1 كوب زيت. 3 ملاعق كبيرة سكر. 1 ملعقة كبيرة من قشر البرتقال أو قشر الليمون. ربع كوب مربى برتقال.

طريقة عمل الباستا فلورا : 1- احضري وضعي بها الزيت مع عصير البرتقال والسكر وقشر البرتقال. 2- قومي بتقليب المكونات مع بعضها جيدا حتى يتجانسوا معا. 3- اضيفي الدقيق مع التقليب جيدا. 4- احضري نصف العجين واكبسيه في الصينية وضعي المربى فوق هذا الجزء من العجين. 5- فرد المربى جيدا. 6- استخدمي بقية العجين في عمل شرائط طويلة وضعيها فوق المربى بطريقة معاكسة واحرصي أن تضغطي برفق لتلتصق بالعجين في الأسفل لتتماسك. 7- ادخلي الصينية الفرن بعد تسخينه لدرجة حرارة 180 واتركيها 20 دقيقة أو حتى يتغير لون العجين للذهبي.

طريقة عمل الباستا فلورا للشيف منال العالم :





مقادير الباستا فلورا :

3 كوب دقيق أبيض.

رشة ملح.

1 كوب سكر بودرة.

2 ملعقة بيكنج بودر.

1 كوب زبدة.

1 بيضة.

قشر ليمون وبرتقال.

فانيليا.

مربى.





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طريقة عمل الباستا فلورا للشيف منال العالم :

1- أحضري قالب مناسب وضعي به ورق الزبدة. 2- انخلي الدقيق، الملح والبيكنج باودر في وعاء. 3- ضعي الزبدة والسكر في الخلاط. 4- أضيفي البيضة، وصفار البيض والفانيليا مع التقليب جيدا. 5- أضيفي قشر البرتقال على الدقيق ثم أضيفي خليط الدقيق على خليط الزبدة والبيض في وعاء الخلاط. 6- شغلي الخلاط على سرعة متوسطة ليندمج الدقيق وتتكون لديك عجينة لينة وناعمة. 7- إقسمي العجينة إلى جزيئن بحيث تكون ثلثين وثلث. 8- ضعي الجزء الأكبر في القالب ومديه ليغطي القاع. 9- ضعي القالب في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا لتتماسك العجينة. 10- خرجي القالب من الثلاجة، ثم أخرجي قطعة العجينة وتخلصي من النايلون. 11- ضعي قطعة العجينة بين قطعتين من ورق الزبدة. 12- باستعمال قطاعة العجين المزخرفة قطعي العجينة إلى أشرطة. 13- وزعي المربى في القالب لتغطي القاع، وزعي أشرطة العجينة على المربى. 14- ضعي التارت في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة إلى أن يصبح لونها ذهبي.





مقادير الباستا فلورا للشيف هالة :

3 كوب دقيق. كوب سكر بودرة. نصف كوب زبدة. 2 بيضة. فانيليا. مربى فراولة.





طريقة عمل الباستا فلورا للشيف هالة :

1- احضري بولة بها الزبدة والسكر واخلطهم ببعض بالمضرب. 2- اضيفي البيبض والفانيليا مع التقليب جيدا. 3- اضيفي الدقيق والملح مع التقليب للمزج بينهم ثم غطيها وضعيها في الثلاجة. 4- اخرجي العجين من الثلجة وافردها على دقيق. 5- ضعي العجين في صينية تارت مدهونة زبدة. 6- قومي بعمل شرائط طولية لتشكيل الصينية. 7- ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تتحول إلى اللون الذهبي.