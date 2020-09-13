رئيس حزب التجمع: البرلمان المقبل يأتى فى ظروف خاصة تمر بها البلاد

قال السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن انضمام هذا العدد من الأحزاب المصرية في تحالف انتخابى واحد يؤكد أن الجميع يعلى المصلحة العامة للوطن، مشيدا بالجهود التى يبذلها حزب مستقبل وطن فى هذا الصدد.





وأضاف "عبدالعال" خلال كلمته في إ جتماع الاحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" : "البرلمان المقبل يأتى فى ظروف خاصة تمر بها البلاد حيث سينتقل بمصر من القرن العشرين للقرن الحادي والعشرين على صعيد كافة الأصعدة، وسيكون مسئول عن مراجعة جميع القوانين ومع الغرفة التشريعية الثانية سيكون مسئول عن تعظيم قواعد العدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن البرلمان سيكون هدية للمصريين.





فى ذات الصدد، قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى:" هنيئا لمصر بخطوة أولية فى مسار نريد أن نمضى فيه قدما وهو مسار الديمقراطية لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية الحكيمة والرصينة لكى نمضى فى مسار الديمقراطية الحقيقى".





وتابع عمر:" منذ عام ١٩٥٣ مصر كانت تمضى فى نظام الحزب الواحد، وفى غفلة من الزمن حاول حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة الارهابية أن يسلك هذا المسار، الآن نحن أمام مسار ديمقراطى حقيقى، أن تتجمع هذه الأحزاب لما لها من توجهات وايدولوجيات مختلفة بعد نجاحها فى انتخابات مجلس النواب يؤكد أننا أمام بداية حقيقة لمسار ديمقراطى حقيقى".





واستطرد عمر، قائلا: "اتمنى أن يكون هذا هو النهج تحت قبة البرلمان بغرفتيه، فالشعب المصرى يعلق امال عريضة على هذه الخطوة المهمة التى يحلم بها الشعب وتريدها القيادة السياسية، على ألا يقتصر قبول الأخر بما ستشهده العملية الانتخابية فقط ، ولكن يجب أن يمتد ذلك تحت القبة أيضا ، وسنلتزم كحزب بذلك، وستكون هيئة الحزب البرلمانية ملتزمة بقبول الاخر والفكر الآخر تحت القبة.



