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أخبار العالم

في يوم واحد.. تسجيل 2000 إصابة بكورونا و128 متوفى بإيران

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:13 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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محمد علي
ارتفاع جديد سجلته وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الأحد، بعدما قالت إنها سجلت رقمًا يتجاوز الألفي إصابة خلال يوم واحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وتجاوز إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد الـ402 ألف حالة، بعد تسجيل 2089 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة فقط.


وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 23 ألفا و157 حالة، بعد تسجيل 128 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


ولفتت إلى أن 3713 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 346 ألفًا.


وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت قد فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا، وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقًا.
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