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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يحقق مع رضوى الشربيني

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:11 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني  وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

وقالت رضوى الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: "انتي أحسن عند ربنا".
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