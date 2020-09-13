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أخبار البلد

سفير كندا بالقاهرة يودع البابا تواضروس بعد انتهاء خدمته

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:00 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، السفير جيس دوتون، السفير الكندي المنتهية خدمته بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن السفير دوتون زار المقر البابوي لتوديع قداسة البابا قبل عودته إلى كندا.

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واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم زوهراب مناتسكانيان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الذي يزور القاهرة حاليًا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن حديث البابا تواضروس ووزير خارجية أرمينيا دار حول العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين القبطية والأرمينية اللتين تشتركان في نفس العائلة الأرثوذكسية.

وأوضح متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا توزاضروس الثاني، بحث مع وزير خارجية أرمينيا سبل التعاون المختلفة ‏بينهما.
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