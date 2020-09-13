تنسيق الجامعات 2020.. تعرف على أقسام وشروط الالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة

يسعى الكثير من طلاب العام الجامعي الجديد للالتحاق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، حيث استقبلت الكلية الكثير من الطلاب المتقدمين إليها للدراسة بأقسامها العربية والأجنبية ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" أقسام الكلية وشروط الالتحاق بكل قسم كالآتي :-





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أقسام الكلية :-





- قسم اللغة العربية

- قسم اللغة الإنجليزية

- قسم اللغة الفرنسية





شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية :-





- يرشـح الطالب عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالكلية للعام الجامعي الجديد أو مكتب التحويل المركزي للقبول بكلية الحقوق – جامعة القاهرة على ان يكـون حاصـل علـى ثـانويـة عـامة فى نفس العام .





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- أن يكون الطالب حاصلا على80% على الأقل من مجموع درجة اللغة الانجليزية .





- يتقدم الطالب لإدارة شئون الطلاب ومعه بطاقة الترشيح (أو خطاب التحويل) بالإضافة إلى صورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة لسحب طلب الالتحاق ببرنامج الدراسة القانونية باللغة الانجليزية .





- يتم اختيار العدد المطلوب من الطلاب المتقدمين بعد ترتيبهم وفقا للمجموع الاعتباري وهو عبارة عن المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة مضافا إليه درجة اللغة الانجليزية بحيث لايزيد العدد عن 300 طالبًا .





- بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية يشترط الحصول على مستوى B على الأقل في اللغة الانجليزية ، وبالنسبة لطلاب الشهادات العربية يشترط حصولهم على 80% على الأقل من مجموع درجة اللغة الانجليزية ويتم ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع الاعتباري .

- يسـدد الطـالب الـرسـوم الـدراسيـة المقـررة بـالكـامـل خـلال أربعة ايـام من تـاريـخ اعـلان أسماء الطـلاب القـبوليـن ولايجـوز بعـد هـذا التـاريخ التقـدم بطـلب للالتحــاق بشعبـة اللغـة الانجليزيـة .





- لايقبل القسم تحويلات نهائيا على الفرق الأعلى .





وبالنسبة لشروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية :-





- يشترط اجتياز الطالب الاختبار التحريري الذى ينظمه المعهد الفرنسي بالمنيرة .





- اجتياز الاختبار الشفوي الذى يعقد بمقر المعهد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة بحضور المدير المصري والمدير الفرنسي .





- تقبل الطلبات على النموذج المعد لذلك بمعهد قانون الأعمال الدولي بالكلية .





- يلتزم الطلاب المقبولون بالقواعد المطبقة بالكلية وكذلك بالقواعد المطبقة بكلية الحقوق جامعة السوربون ( باريس 1 ) والتي تحددت فى الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين وستوزع على الطلبة المقبولين فى بداية كل عام جامعى .





- بالنسبة للطلاب المرشحين بإحدى كليات الحقوق الأخرى لا يتم قبول تحويلهم نهائيًا إلا بعد قبولهم بقسم اللغة الفرنسية بالكلية ، على أن يتقدم بصورة من شهادة الثانوية العامة مختومة وبيان حالة من الكلية التي رشح للقبول بها .





ويقوم قسم اللغة الفرنسية بدراسة المواد الآتية :-





(مدخل القانون المدني ،القانون المدني ، مدخل القانون الدستوري ، القانون الإداري ، مدخل تاريخ قانون ، قانون الملكية ، اقتصاد ، قانون الأعمال ، القانون الدستوري المصري ، قانون الضرائب ، اللغة القانونية الفرنسية ، الإجراءات المدنية والتجارية ، قانون المرافعات المصري ، قانون الأسرة)





كما يقوم بدراسة مواد ( قانون انجليزي ، القانون الدستوري ، القانون المدني ، مؤسسات قضائية ، القانون الإداري ، قانون مدني أشخاص ، لغة انجليزية ، الشريعة الإسلامية ، القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، مدخل قانون أوربي ، أحوال شخصية ، مناهج بحث ، مالية عامة ، قانون انجليزي ، إجراءات مدنية ، قانون انجليزي (2) ، أحكام الالتزامات ، القانون الدولي الخاص ، قانون العمل ، قانون الأعمال الضريبي ، قانون الشركات ، أسواق مالية

، قانون الملكية الفكرية ، قانون مقارن ، قانون المنافسة ، القانون الدولي الخاص المصري ، القانون الجنائي المصري ، قانون الإجراءات الجنائية المصري ، المواريث والوصية ، قانون المشروعات المتعثرة ، قانون العمل ، القانون الدولي الخاص (2) ، العقود الخاصة ، تأمينات عينيه وشخصية

، قانون الشركات ، قانون انجليزي (2)

، قانون الاوربي ، الحقوق العينية الأصلية فى القانون المصري ، منازعات إدارية ، التنفيذ الجبري المصري ، قانون الأعمال الجنائي ، القانون الدولى العام و الجنائي