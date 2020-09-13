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محافظات

11 مرشحا يتقدمون للكشف الطبي استعدادا للترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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إبراهيم جادالله

تقدم لإجراء الكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب علي دوائر محافظة البحر الأحمر الثلاثة، منذ الجمعة الماضية حتي اليوم الأحد، 11 مرشحا، وذلك بمستشفي الغردقة العام، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان، ومن المقرر أن يستمر الكشف حتى 26 سبتمبر الجارى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.


من جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان إن المستندات المطلوبة للتقدم لإجراء الكشف الطبي علي المرشحين لمجلس النواب تشمل، الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص من قبل الهيئة العامة للانتخابات، ليقوم المرشح بملء طلب التقدم وطباعة الخطاب، ثم يتوجه إلى المكان الذي اختاره لإجراء الكشف الطبي سواء مستشفي الغردقة العام أو المجلس الطبي المتخصص.


وأضاف مرعي ان الخطاب يحدد فيه الموعد المحدد لإستكمال الإجراءات وعمل الكشف، وبعد ذلك يتوجه المرشح إلى المعمل المشترك لعمل التحاليل، وتقوم الصحة بتقديم النتائج للمحكمة، وأن رسوم الكشف الطبي  2850 جنيه، ويحصل على 2 إيصال يقدم أحدهم للمحكمة والآخر لمقر الكشف.

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