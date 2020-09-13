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فن

هزرنا كتير نركز شوية.. محمود العسيلي يشارك متابعيه بصورة جديدة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:02 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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محمد بدران

نشر الفنان محمود العسيلي، صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصورالصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهر محمود العسيلي فى الصور وهو يقود سيارته بإطلالة صيفية وعلق " هزرنا كتير ولعبنا كتير .. نركز شوية بقى 🤨دي جملتي كل شتا وأنا راجع أتمرن 💪🏽.. نفسي مره أبقى قد كلمتي في الموضوع دا 😅"نالت إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات".

حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 16 مليونا و106 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس. 

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. 

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة. 

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