رئيس استخبارات الدفاع البريطاني يحذر من قدرة صاروخ بوريفيستنيك الروسي

حذر رئيس المخابرات الدفاعية في المملكة المتحدة، اللفتنانت جنرال جيم هوكنهول، من أن صواريخ كروز Burevestnik الروسية (التي يطلق عليها الناتو Skyfall) التي تعمل بالطاقة النووية قد تبقى في الغلاف الجوي لعدة سنوات إذا لزم الأمر ويمكن أن تشكل تهديدًا في أي لحظة.





ونقلت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، عن "هوكنهول"، قوله "موسكو تختبر نظام صاروخ كروز دون الصوت يعمل بالطاقة النووية والذي له امتداد عالمي وسيسمح بالهجوم من اتجاهات غير متوقعة".





كما أشار رئيس المخابرات، الذي قال إن صاروخ بوريفيستنيك "وقت قصير غير محدد"، إلى استثمار موسكو في قدراتها في الغواصات والملاحة البحرية، مضيفًا أن هذه ستمنح القوات المسلحة الروسية القدرة على ضرب البنية التحتية العسكرية والمدنية.





وقال "هوكنهول"، إن "هذه القدرات مجتمعة تسمح للروس بتعريض البنية التحتية المدنية والعسكرية للمملكة المتحدة وحلفائها لخطر الهجوم المباشر بالمتفجرات التقليدية والأسلحة النووية، ما يحد من الخيارات أو يزيد المخاطر في أوقات الأزمات".





ويعتبر صاروخ كروز Burevestnik هو واحد من ستة أسلحة استراتيجية جديدة كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2018.





يتكون تحالف العيون الخمسة الاستخباراتي من وكالات من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



