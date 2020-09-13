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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 8 من راغبي الترشح لمجلس النواب بالوادي الجديد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:12 م
الدكتور احمد محروس
الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجدي
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منصور ابوالعلمين
تقدم 8 اشخاص لإجراء الكشف الطبى وإجراء الفحوصات اللازمة، اليوم الأحد، بالمجلس الطبى بمستشفى الخارجة العام فىالوادي الجديد، فى إطار تجهيز الأوراق اللازمة للترشح الى مجلس النواب فى الفترة من 17 حتى 26 سبتمبر الجارى. 

وقال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ان المجلس الطبى بمستشفى الخارجة يواصل توقيع الكشف الطبى على الراغبين فى الترشح لمجلس النواب، والكشف مستمر حتى يوم 26 سبتمبر وهو اخر ايام الترشح  فيما تبلغ رسوم الكشف مبلغ 2850 جنيها .
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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اصدرت القرار رقم 55 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح داخل مصر فى انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة لترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر، على أن يقوم طالب الترشح بتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي أداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.

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