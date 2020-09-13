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مرأة

قبل الخريف.. أشياء تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالربو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
 الربو  هو أحد الأمراض المشابهة لأعراض فيروس كورونا والتي تنتشر بشكل كبير في فصل الخريف والشتاء ، وقدم الدكتور مجدي عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بعض الأسباب التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالربو وهي:

بعض الناس ، يزداد ربوهم سوءًا بسبب العواطف أو التوتر الشديد. 
العواطف لا تسبب الربو ، ولكن إذا كان الشخص يعاني من الربو ، الضغوط النفسية يمكنها أن تعجل أو تفاقم الربو 
الإجهاد يمكن أن يضعف جهاز المناعة ، وزيادة التعرض لنوبات الربو والالتهابات ، وتفاقم أعراض الربو.
التوتر يسبب زيادة كيمياء الغضب وهذه تزيد من الحساسية سواء كانت جلدية أو أنفيه أو صدرية أو حساسية العين أو حساسية عصبية
كما أن التوتر   أو تدني الثقة بالنفس ، قد يؤثر سلبا على الالتزام بالعلاج 
لم نعد نعترف بأن هناك سبب واحد للربو  بل أسباب متعددة  و المهارة فى تحديد الأسباب المسببة للربو  و عدم السيطرة على الربو يجعلنا نبحث عن أسباب غامضة 
تكرار الأزمات يسبب غياب الطفل عن المدرسة وأحيانا الإمتحانات  و هذا يصيبه بالتوتر الذى يؤثر سلبا على التحصيل الدراسى و  الربو 
كثيرا ما يسبب  الكبت العاطفى  التوتر

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