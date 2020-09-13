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محافظات

محافظ كفر الشيخ: 89 موقعا لتجميع قش الأرز وكبس 265 طن كومة سماد.. صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:37 م
جولة محافظ كفر الشيخ
جولة محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن توعية وإرشاد العديد من المواطنين عبر ندوات إرشادية، لافتًا إلى أن الأرز في كفر الشيخ يشكل  33% من إنتاجه على مستوى الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ،  إنه تم زراعة 256 ألفًا  و127 فدانًا، وتم حصاد 86 ألفًا و740 فدانًا ، ونسبة الحصاد وصلت لـ 33%.
 
جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لموقعين لتجميع قش الأرز بكفر الشيخ .

والتقى المحافظ الوزيرة، خلال الجولة، بعدد من متعهدي تجميع قش الأرز  للوقوف والتعرف على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام ومدى استفادتهم من المعدات التي وفرتها الوزارة للمتعهدين، ومساعدتهم والاستماع للمشاكل التي تواجههم في المحافظة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم عقد 83 ندوة  لتوعية المواطنين بأهمية قش الأرز وخطورة حرقه، مؤكدًا أن ما تم كبسه  بمعرفة الأهالي 77 ألفًا و600 طن ، وما تم فرمه 25 ألفًا و720 طنًا.

وأشار إلى أن ما تم تشوينه 49 ألفًا و420 طنًا ، وتم تنفيذ 35 كومة أعلاف بما يعادل 35 طنًا، وما تم من كومات سمادية 65 كومة بما يعادل 265 طن.

وتابـ انه تم تحديد 59 موقعًا لتجميع قش الأرز، بالتعاون مع وزارة البيئة، مشيدًا بجهود المزارعين ووعيهم بتحويل قش الأرز إلى سماد عضوي وأعلاف للماشية كعائد اقتصادي لتعظيم الاستفادة وحماية البيئة، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة السحابة السوداء لحماية البيئة، لافتًا إلى استفادة المزارعين من عملية تدوير قش الأرز ماديًا.
 
ووجه محافظ كفر الشيخ، بالتصدي بكل قوة لظاهرة حرق قش الأرز بقرى مراكز المحافظة، واستمرار حملات التوعية المكثفة بالتعاون مع وزارة البيئة لعدم حرق قش الأرز موسم 2020م، ولتعظيم الاستفادة من قش الأرز عن طريق عمل كومات أعلاف غير تقليدية وعمل كومات اسمدة عضوية وكذلك التوعية بمخاطر حريق قش الأرز، وتوفير المعدات والمكابس اللازمة لكبس قش الأرز.

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محافظ كفر الشيخ: 89 موقعا لتجميع قش الأرز وكبس 265 طن كومة سماد.. صور
محافظ كفر الشيخ: 89 موقعا لتجميع قش الأرز وكبس 265 طن كومة سماد.. صور
محافظ كفر الشيخ: 89 موقعا لتجميع قش الأرز وكبس 265 طن كومة سماد.. صور
محافظ كفر الشيخ: 89 موقعا لتجميع قش الأرز وكبس 265 طن كومة سماد.. صور
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