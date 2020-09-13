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أخبار العالم

شاهد.. الشرطة التركية تعتدي بالضرب على نساء حزب معارض لأردوغان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اعتداء الشرطة التركية على عدة سيدات ينتمين إلى جمعية "الفرقان" المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت صحيفة "زمان" التركية إن الفيديو وثق في مدينة هاتاي عقب الجلسة التاسعة للمحاكمة التي يخضع لها مؤسس الجمعية الشيخ ألب أرسلان كويتول مع عدة قيادات بالجمعية. 

وأضافت الصحيفة أنه بعد انتهاء الجلسة رغبت مجموعة تابعة للجمعية في الإدلاء ببيان صحفي، إلا أن الشرطة منعتهن من ذلك، ليتوجه بعد ذلك الشيخ ألب أرسلان كويتول إلى المكان ذاته ويلقى كلمة ندد فيها بموقف الشرطة ضد أعضاء الجمعية، خاضة ضد النساء.

وأقدمت الشرطة على اعتقال عضوات بالجمعية وممارسة العنف ضدهن  أثناء إجبارهن على ركوب سيارة الشرطة.

واعتقل رئيس جمعية الفرقان الشيخ كويتول أكثر من مرة بعدما اتهم الرئيس أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 لقمع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب السياسيين، مؤكدًا أنه يتوجب على أردوغان أن يغير اسم حزبه من العدالة والتنمية إلى حزب الظلم.

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