وكيل النواب: مصر سيكون لها مستقبل واعد والبوادر بدأت في الظهور

أكد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أن مصر سيكون لها مستقبل واعد، وبدأت البوادر في الظهور، حيث عمت المشروعات الوطنية الدولة في مختلف القطاعات.





وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الدولة تحقق طفرة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، واستطاعت أن تحوز على نظرة إيجابية لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية.





وأوضح أن حجم الاحتياطي النقدي في ازدياد، وارتفعت قدرة مصر على سداد القروض، وأصبحت معدلات الاستثمار آمنة، مما يسمح بدخول كم كبير من المستثمرين يحرصون على الاستثمار في مصر؛ بفضل قوانين الاستثمار المشجعة والتيسيرات المقدمة وحرية انتقال الأموال.