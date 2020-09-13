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منوعات

نشر صوره عاريا.. القصة الكاملة لفضيحة كابتن أمريكا كريس أيفانز

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية طيلة الساعات القليلة الماضية، بعد الفضيحة التي تعرض لها النجم الأمريكي كريس أيفانز الشهير بـ"كابتن أمريكا"، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورا عارية له بالخطأ. 


وبدأت القصة حينما نشر أيفانز مقطع فيديو عبر إنستجرام لأسرته وهم يلعبون إحدى الألعاب الترفيهية، لكن في نهاية المقطع ظهرت على هاتفه عدة صور شخصية فاضحة للغاية. 


وعلى الرغم من أن "كابتن أمريكا" تدارك خطأه وحذف الفيديو على الفور، تمكن الملايين من متابعيه من التقاط الصور الفاضحة، وحتى الآن لم يعلق النجم الأمريكي على هذا الأمر. 


وكان من أول المعلقين على هذه الفضيحة ومن أوائل من أشعلوا السوشيال ميديا، النجم الأمريكي مارك رافلو، صديق أيفانز، والشهير  بدور "هالك" في سلسلة أفلام "أفينجرز".


وعلق رافلو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مازحًا وقال "صديقي! طالما ظل الرئيس دونالد ترامب في منصبه، لن يتبقى شيء لك إلا أن تحرج نفسك وهذا هو الجانب الإيجابي في الأمر".


وكان من أبرز المعلقين على هذا الأمر، شقيق أيفانز، الممثل سكوت أيفانز، الذي قال في تغريدة متهكمًا على الهجوم الذي تعرض له شقيقه من البعض: "لقد غبت عن السوشيال ميديا اليوم، ماذا فاتني؟!".


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