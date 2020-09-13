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أخبار العالم

أول تعليق من البرلمان الليبي على استقالة حكومة الثني

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:24 م
عبد الله الثني رئيس
عبد الله الثني رئيس مجلس الوزراء الليبي المستقيل
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محمود نوفل
نفي المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بحليق صحة الأنباء المتداولة بشأن رفض المستشار عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبي، الاستقالة التي تقدمت بها الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني.


ووفق ما ذكرته وسائل إعلام ليبية فقد أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أنه تمت إحالتها الي المجلس للنظر فيها وذلك وفقا للإعلان الدستوري المعمول به في البلاد.


وكانت أنباء ترددت عن مصدر مُقرب من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تفيد  برفض الأخير الاستقالة الجماعية التي تقدم بها رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني.


ويُشار الي ان الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، اليوم الأحد، كانت تقدمت باستقالتها وعرضتها على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن المقرر أن يتم عرض الاستقالة على المجلس للنظر فيها.


وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.


كما شمل الاجتماع وزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة، للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.
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