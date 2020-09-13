قس سويدي مسن يشهر إسلامه ويبيع منزله للعيش بالمغرب

أشهر القس السويدي "ليف سكجيتن"، الذي يعمل بالكنيسة السويدية منذ 30 عامًا، إسلامه وغير اسمه إلى "أحمد" وأعلن اعتزامه الانتقال إلى المغرب لمواصلة حياته فيها.





وكان التلفزيون السويدي SVT أذاع قبل أيام فيلما عن حكايته، وكيف تسبب شاب مغربي لاجئ في إسلامه بعد أن رآه يصلي ويقرأ القرآن.

وكشف مصدر من ستوكهولم، إن إسلام القسيس جاء بعد أن تواصل مع عدد من المسلمين هناك، حيث حدثوه عن الإسلام وزودوه بعدد من الكتب التي تعرفه بحقيقة الدين الاسلامي الحنيف ليقرر بعدها الدخول في الإسلام، والنطق بالشهادتين.

وحسب صحيفة "فارنامو نييتر" السويدية، فإن "سكجيتن"، بدأ بتعلم اللغة العربية، واتخذ القرار متأثرا من لاجئ مغربي، عاش معه 3 سنوات.





وأشار القس إلى أنه يعتزم بيع منزله في منطقة "فارنامو" التابعة لمدينة "يونشوبينج" السويدية، لشراء منزل آخر في المغرب والعيش فيه.