سيدة الدلنجات: بعد تصوير واقعة مكتب التموين أصدروا خطاب صرف الخبز في ربع ساعة

قالت سهير محمد، صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، إنها ذهبت إلى مكتب تموين بندر الدلنجات لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين الخاصة بها، وتابعت:"طلب مني المدير أن احضر إلى المكتب يوم الأحد بعد أن ذهبت لاستخراج بطاقة التموين ولم اعرف السبب وراء عدم انهائي الأوراق".





وأضافت " سهير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"،عبر فضائية الأولي المصرية، أنها طلبت خطابًا لصرف الخبز حتي صدور بطاقة تموينية لها، وعندما توجهت المكتب المعنى بذلك وقعت مشادة بينها وبين مدير المكتب بسبب رده بعدم إصدار خطاب،وتابعت:" عندما قمت بتصوير الواقعة قاموا بطردي".





وتابعت صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، أنه بعد تصوير الفيديو ونشره على الفيس بوك، قاموا بالاتصال بى واعطائى خطاب صرف الخبز في 15 دقيقة"، مشيرة إلى أنهم أكدوا لها أن الأوراق الخاصة بالبطاقة المفقودة ستنتهي في أسبوعين.





ولفتت صاحبة واقعة مكتب تموين الدلنجات، إلى أن وزير التموين أوقف مدير المكتب.



