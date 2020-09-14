البحرين تندد باستمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية

أصدرت مملكة البحرين، اليوم الإثنين، إدانة لاستمرار الاعتداءات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في اليمن على الأراضي السعودية، والمدنيين في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة.





وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها.





ونددت الخارجية البحرينية مواصلة ممارسات ميليشيات الحوثي وأعمالها العدوانية بالهجوم على مدينة مأرب اليمنية المأهولة بملايين النازحين الأبرياء الذين أجبروا على اللجوء هربًا من بطش وانتهاكات الحوثيين، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة تفاقم من الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية.





وزادت وزارة الخارجية بتنديدها استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة جهود مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ورفض مبادراته وبخاصة مقترحه بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في اليمن.



