قبل موقعة حسم الدوري.. الأهلي ملك الأرقام القياسية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة أمام الإتحاد السكندري مساء اليوم بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.





ويحتاج المارد الأحمر للفوز لإعلان تتويجه رسميًا بلقب النسخة الــ61 لمسابقة الدوري، وهي البطولة المحببة للنادي الأهلي وفارسها المتوج؛ كأكثر الفرق تحقيقًا للقب بواقع 41 لقبًا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وعلى مدار تاريخ مشاركاته بالبطولة نجح الأهلي في تحقيق كافة الأرقام الخاصة بالبطولة التي نبرزها في السطور التالية:





الأكثر تتويجًا:

الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب بعدما نجح في الفوز بالدرع 41 مرة، ومن ثم الوصول للنجمة الرابعة وبفارق 29 لقبًا عن أقرب ملاحقيه.





ملك المتواليات:

الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب الدوري بشكل متتالٍ، حيث يعد الأهلي الفريق الوحيد بين كافة فرق المسابقة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية فأكثر، وينافس الأهلي نفسه في هذا الأمر بعدما تمكن من تحقيق اللقب 9 مواسم متتالية عندما هيمن على لقب البطولة لحظة انطلاقها عام 1948 وحتى مطلع الستينيات.





وعاد الأهلي في حقبة التسعينيات وفاز بدرع الدوري 7 مواسم متتالية، وفي الألفية الجديدة نجح الأهلي في تحقيق اللقب 8 مواسم متتالية.





وها هو يدخل الموسم الجديد حاملا للقب أخر 4 مواسم طامحا في تحقيق اللقب الخامس على التوالي





الأعلى في النقاط:

يعد الأهلي هو الأكثر حصدا للنقاط في موسم واحد في الدوري، وذلك عندما نجح في الوصول للنقطة 88 في الموسم قبل الماضي 2017-2018، وهو أكبر عدد من النقاط يصل إليه فريق في تاريخ المسابقة.





الأكثر فوزًا:

الأهلي هو أكثر الفرق تحقيقا لنسبة الفوز في موسم واحد، عندما نجح في موسم 2004-2005 في تحقيق 24 فوزًا من 26 أسبوعًا، وسقط في فخ التعادل في جولتين فقط ولم يتلق أية خسارة.

ملوك « الكلين شيت»:

حراس مرمى الأهلي الأكثر خروجا بشباك نظيفة في تاريخ الدوري المصري في موسم واحد بعدما بلغت عدد المباريات التي حافظ فيها حراس مرمي الأهلي على نظافة شباكهم 24 مباراة وهو ما حدث في موسم 1974-1975 وتكرر في موسم 2016-2017 .





الملك بلا هزيمة





الأهلي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري دون أن يتلقى أي خسارة وكان آخرها الموسم قبل الماضي 2016-2017، عندما خاض 34 جولة، فاز في 25 مباراة وتعادل في 9 مباريات.

الفوز المتتالي ورقم قياسي عالمي



