في ظل أوضاع كورونا.. العزاب أكثر سعادة من المرتبطين

خلال فترة الحجر الصحي وحظر التجول الذي فرضته عدد من البلدان بسبب فيروس كورونا المستجد، كان العزاب ينظرون لمن هم في علاقات عاطفية على أنهم الأسعد أثناء ذلك الوقت، ولكن الدراسات الحديثة جاءت لتثبت أمور مختلفة تمامًا.





ووجدت دراسة أن الأشخاص العزاب من الأسهل التعامل مع فيروس كورونا مقارنة بمن هم في علاقة غير سعيدة ، لكن أولئك الذين تربطهم علاقة سعيدة كان لديهم أفضل ما في الأمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





أجرى خبراء من جامعة "الدانوب" استطلاعًا لأكثر من 1000 نمساوي شهريًا في حالة الإغلاق للحصول على صورة للعلاقة بين حالة العلاقة وحالة العاطفة.





واكتشف الفريق أن الأشخاص في علاقة غير سعيدة كانوا عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب ثلاث مرات أكثر من غيرهم أو الأزواج السعداء.





أما أولئك الذين كانوا سعداء في علاقتهم حققوا نتائج أفضل من جميع المجموعات ، حيث أظهروا مستوى عام أعلى من الصحة العقلية من العزاب أو الأزواج غير السعداء.





وكتب الفريق أن نتائج الاستطلاع "تؤكد حقيقة أنه ليس فقط ولكن بشكل خاص في مثل هذه الأوقات ، ينبغي النظر بعناية في اختيار الشريك".





كجزء من الدراسة ، أراد الباحثون النمساويون فهمًا أفضل لتأثير كارثة مثل الوباء على الصحة العقلية، وقاموا بتقييم الاختلافات في العديد من تدابير الصحة العقلية والرفاهية الشائعة خلال جائحة Covid-19 وتدابير الإغلاق ذات الصلة.





على الرغم من أن التباعد الاجتماعي والتدابير الأخرى مثل استخدام معدات الحماية الشخصية ساعدت في احتواء انتشار المرض ، إلا أنها بدت تؤثر سلبًا على الصحة العقلية ، وفقًا للباحثين النمساويين.





ومع ذلك ، يبدو أن هناك رابطًا بين مدى تأثر الصحة العقلية لشخص ما بشدة بالفيروس وحالة علاقته.





حيث أظهر استطلاع غير ذي صلة من الهند أن المشاركين المتزوجين لديهم احتمالات أقل بنسبة 40 في المائة للإصابة بالقلق أثناء الإغلاق مقارنة بالعازبين.





ومع ذلك ، وجدت دراسة من الولايات المتحدة أن الخلاف في العلاقة يمكن أن يكون مرتبطًا بمخاطر أعلى للمزاج واضطرابات القلق.











