إزاي تفرق بين الفلتر الأصلي والمغشوش

يعتبر الفرق بين فلتر الزيت الأصلي والمغشوش يقدم وظائف عديدة تعمل على إطالة عمر المحرك ، لذلك عند تبديل فلتر الزيت فيجب أن يكون ذو جودة وكفاءة عاليتين ليحقق أفضل النتائج.



ويمكن الفرق بين فلتر الزيت الأصلي والمغشوش في اختلاف الاجزاء لكل منهما أو المواد المستخدمة في التصنيع ، وفيما يأتي ذكر لبعض العوامل التي تحدث الفرق بين فلتر الزيت الأصلي والمغشوش.



أما الكمية المستخدمة في تصنيع الوسط المرشح إذا تختلف الكمية المستخدمة في النصنيع بشكل كبير ، أما الفلاتر الأصلية تحتوي على كمية أكبر.



وسنجد أن نوعية مواد الصمامات تستخدم بعض انواع الفلاتر المغشوشة مواد مطاطية رخيصة وتفسد عند قطع 1000 ميل.



أما البعض الآخر يستخدم أنواع من السليكون التي قد تدوم دون تصلب لمسافة 20000 ميل ،ومن الممكن ان تصبح الفلاتر المغشوشة غير صالحة للأستخدام بعد قطع مسافة ألف ميل بسبب تفكك الغراء المستخدم في تصنيعها.



كما يمكن الفرق بين فلتر الزيت الأصلي، والمغشوش بهذه الحالة أن الوسط المرشح يحتك بالأنبوب الوسطى الرخيص في الفلاتر المغشوشة مما يحدث ثقوبا فيها.



