العربية: السودان يقرر عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة اليوم

أكدت مصادر لقناة العربية السعودية، اليوم الإثنين،أن السودان قرر عدم المشاركة في جولة مفاوضات سد النهضة ، المقرر لها اليوم عبر تقنية الفيديو.





ووفقا لهذه المصادر فإن السودان يرى ضرورة وجود حل سياسي عقب تراجع الأطراف عن بعض المتفق عليه.





وكانت الدول الثلاث أرسلت مسودة منفصلة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي، حول تعثر المفاوضات الماضية، وأسباب عدم التوصل إلى اتفاق.





وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري: إن لجنة متابعة إيراد النهر برئاسة وزير الري تتابع تطورات الفيضان وترصد من خلال أجهزة الوزارة الأمطار مبكرا، ونتعامل مع الوضع بشكل دقيق.



