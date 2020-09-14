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أخبار العالم

مجلس الأمة الكويتي يعلن إصابة أكثر من 5 نواب بـ كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:17 م
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي يعلن إصابة أكثر من 5 نواب بـ كورونا
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قسم الخارجي
أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين، أن عدد النواب المصابين بفيروس كورونا بلغ أكثر من 5 نواب، مشيرا إلى أنه لم يتم فحص جميع النواب حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تأجيل جلسة الغد إلى الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن فحص النواب سيتم السبت القادم.

وقال الغانم في تصريح صحفي اليوم: "استكمالا لما ذكرت يوم أمس نبدأ بالدعاء بالشفاء لكل زملائي النواب المصابين بمرض كورونا والشفاء لكل المصابين من أبناء الشعب الكويتي والمقيمين، لافتا إلى أنه حتى الآن تأكدت اصابة أكثر من 5 نواب ولم يتم فحص جميع النواب".

وأوضح الغانم أنه: "بالنسبة لجلسة الغد فبعد التشاور مع الأخوة أعضاء مكتب المجلس وفق التفويض الصادر من مجلس الأمة تأجلت جلسة المجلس لمدة أسبوع".

وأكد: "سأدعو لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، والنواب سيتم فحصهم جميعًا يوم السبت، متداركًا بعض الأخوة الأفاضل قالوا لماذا لا تعقد الجلسة غدًا بحضور الأصحاء وردي على هذه النقطة أننا: كيف نعرف المرضى من الأصحاء لأنه وفقًا لكتاب وزارة الصحة وحديثي مع وزير الصحة الدكتور باسل فإن الصحة وهم الجهة المعنية ولسنا نحن في تحديد البروتوكولات الطبية يقول حتى من يتم فحصهم اليوم الإثنين ربما يكون حاملًا للمرض لأنه يجب أن تمر مدة زمنية معينة من المخالطة وثبت أن هناك العديد من المخالطين وجلساتنا الماضية كانت ثلاثة أيام متتالية وواضح أنه كان هناك نوع من الانتشار وحتى نتأكد أن النواب أو العاملين في الأمانة العامة أصابهم المرض من عدمه يجب أن يكون الفحص السبت المقبل".

 وشدد الغانم على أن "هذا لا يحدده الرئيس أو مكتب المجلس إنما تحدده السلطات الصحية ووزير الصحة وهذا ما أبلغني به".

وأكد الغانم أن "الجلسة ستكون الثلاثاء المقبل، وما تفضل به بعض النواب بأن تُعقد بالأصحاء واستبعاد المرضى هذا لا استطيع تطبيقه غدًا، ولكن أستطيع تطبيقه الأسبوع المقبل وهو ما سيتم بإذن الله بعد فحص جميع النواب السبت المقبل، لذلك لا يوجد جلسة غدا وتأجلت إلى الأسبوع المقبل والفحص سيكون السبت".

وكان النائب الكويتي، يوسف الفضالة، قد أعلن أمس الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وقال الفضالة عبر حسابه في تويتر، «‏بعد ظهور نتائج الفحص تأكدت إصابتي بفيروس كورونا المستجد»، مضيفاً «أرجو من جميع من تمت مخالطتهم في اليومين الماضيين اخذ الاحتياطات الطبية اللازمة وأسأل الله السلامة للجميع».
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