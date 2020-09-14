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رياضة

أميرتى.. شاهد أحدث ظهور لـ عمرو جمال برفقة ابنته

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر عمرو جمال لاعب طلائع الجيش صورة له مع ابنته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر عمرو جمال مع ابنته من أمام سيارته.

وعلق قائلًا:"أميرتى".

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يذكر أن  عمرو جمال أعلن شفائه من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ونشر عمرو جمال مقطع فيديو له عبر حسابه على "انستجرام" قائلًا "تأكد شفائى تمامًا وعودتى للحياة بصورة طبيعية وسيتم الانتظام في تدريبات الفريق بصورة طبيعية خلال أيام قليلة " 

وكان مهاجم طلائع الجيش قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد  وشارك جمال في 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة
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