أميرتى.. شاهد أحدث ظهور لـ عمرو جمال برفقة ابنته

نشر عمرو جمال لاعب طلائع الجيش صورة له مع ابنته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر عمرو جمال مع ابنته من أمام سيارته.





وعلق قائلًا:"أميرتى".





اقرأ أيضًا:





يذكر أن عمرو جمال أعلن شفائه من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".





ونشر عمرو جمال مقطع فيديو له عبر حسابه على "انستجرام" قائلًا "تأكد شفائى تمامًا وعودتى للحياة بصورة طبيعية وسيتم الانتظام في تدريبات الفريق بصورة طبيعية خلال أيام قليلة "



