316 محضرا لشركات وأماكن عمل مخالفة لشروط السلامة المهنية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء علي شبح البطالة مشيرا إلى ان مديرية القوى العاملة تقوم بالتواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة .





أشاد المحافظ بمجهودات مديرية القوى العاملة بالشرقية وما قامت به من تنفيذ للعديد من البرامج التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم فضلًا عن تسليم عقود عمل لذوي الهمم إيمانا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة وكذلك منح تراخيص العمل للخبراء الأجانب للاستفادة من خبراتهم ومراجعة رخص المنشآت الصناعية والتأكد من التزام اصحابها بتطبيق اجراءات الصحة والسلامة المهنية بجانب الحفاظ علي حقوق المرأة العاملة والاطفال التي كفلها لهم القانون وكذلك مساندة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد .

أقرأ ايضا: إستجابة لصدي البلد.. محافظ الشرقية يرسل لجان المتابعة لفحص شكوى مواطن.. مستندات ومن جانبه أكد المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة أن المديرية خلال الفترة من سبتمير 2019 وحتي سبتمبر 2020 قدمت العديد من الخدمات في المجالات الاتية :



في مجال متحدي الاعاقة قامت المديرية خلال تلك الفترة بتعيين عدد 17 شخصا من متحدي الاعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري في وظائف مناسبة.



في مجال منح تراخيص العمل للأجانب تم استلام ترخيص عمل ومازال تحت البحث بعد ارساله للجهات المختصة لفحصه واستلام 7 حالات للتجديد كما تم استخراج ( 3) تراخيص عمل أول مرة لأجانب.



في مجال رعاية عمال المخابز تم تحرير عقود عمل لعدد 57 عاملا بالمخابز واستخراج بطاقات تأمين صحي لعدد (2) عامل بالإضافة تغيير مدير مسئول.



في مجال الأمن الصناعي وتنفيذ احكام قوانين الرخص تم تشكيل عده لجان للتفتيش علي عدد 448 منشأه أسفرت عن تحرير 263 محضر سلامة و 53 محضر غلق اداريا لمنشآت مخالفة.



في مجال لجان التراخيص تقوم المديرية بالمشاركة في منح الرخص لجميع المنشآت التي تخضع لأحكام قوانين الرخص أرقام 453 لسنة 54 بشأن المحال الصناعية والتجارية ( القسم الأول) و 371 لسنة 56 بشأن المحال العامة و 372 لسنة 56 بشأن الملاهي حيث تم منح تراخيص لعدد 4 منشآت بنطاق المحافظة



في مجال حماية العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري تم تشكيل لجان للتفتيش علي 1189 منشأة أسفرت عن تحرير 231 محضر للمنشآت المخالفة واضراب عدد 875 عاملا باحد المنشات الصناعية وتم فض الاضراب.



في مجال الحفاظ عل حقوق المرأة العاملة قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش علي 1224 منشأة صناعية أسفرت عن تحرير 492 محضرا للمنشآت المخالفة .



في مجال عمل الطفل قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش علي عدد 350 من المنشآت الصناعية التي يعمل بها اطفال اسفرت عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة.