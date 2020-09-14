إستجابة لصدي البلد.. محافظ الشرقية يرسل لجان المتابعة لفحص شكوى مواطن.. مستندات

في إستجابة سريعة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمتحدث الإعلامي بالمحافظة لما يتم نشره عبر موقع صدي البلد من إستغاثات وشكاوي المواطنين بالمحافظة فقد كلف المحافظ لجان المتابعة الميدانية بالنزول الفوري الي قرية كفور نجم التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية لفحص شكوي المواطن "أحمد مصطفي" وشهرته غالي القديم والتي أطلقها عبر موقع صدي البلد الى الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية والي وزير التنمية المحلية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والتي طالب فيها بتطبيق القانون عليه وعلي الجميع من أجل إعادة حقه الضائع.

وأكد المواطن في إستغاثته انه قام بشراء قطعة أرض في مطلع العام الماضي 2019 من ورثة الأرض وبالفعل لم تكن الأرض عليها اي مشاكل او نزاعات قانونية مع اي جهة من الجهات ولكن مشكلته تكمن فى تعنت الوحده المحليه بكفور نجم ضده وتصميمها على تمكين البائع ان يقوم بتسلمي 4 متر من شارع عمومى ويأخذ ثمنهم منى.

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وأضاف "غالي" انه تبين ان قطعة الأرض بها خط طرد صرف صحي عندما قررت البائعة ان تقوم بالبناء فتبين الوضع وبعد تنثيق مع الوحده المحليه صدر ترخيص لها بالبناء دون مخاطبه مرافق الدوله وتم البناء بالفعل وعندما تقدم أحد الجيران بشكوي قامت الوحدة المحلية بكفور نجم بمخاطبة هيئة الصرف الصحي مطالبين بتحديد مكان خط الطرد والمسافه الواجب تركها بين المبنى وبين خط الطرد.

وأستكمل "غالي" أستغاثته مؤكدا انه جاء جاء رد شركة مياة الشرب والصرف الصحي انه يجب ترك 4 متر بين اي بناء وبين خط الطرد وهذا لم يحدث لأنه تم البناء بالفعل مما أضطر أحد الائعين بالحصول علي أستثناء من رئيس الشركة القابضه بالبناء مقابل توقيع تعهد انه فى حالة هدم البيت بسبب انفجار الخط سوف تقع المسئوليه الكامله عليه وليست على الشركة.

واختتم صاحب الشكوي أنه لم يوقع علي اي تعهد للشركة مطالبا المسئولين بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية حمايته في حالة وقوع لا قدر الله اي مشكلة او انهيار لمنزلة بسبب أعمال الحفر لخط الطرد او أنفجار له





**رد المكتب الإعلامي الموجه لموقع صدي البلد..

ومن جانبها فقد أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية انه فور ورود الشكوي كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية "عبد سالم" مدير المتابعة الميدانية بسرعة التوجة الي القرية محل الشكوي وفحصها من جهة محايدة تماما علي الطبيعة والوقوف علي ملابسات الشكوي وسرعة إعادة الحق للمتضرر ايا كان.

وأستكملت المتحدث الرسي لمحافظة الشرقية انه جاء رد لجان المتابعة كما يلي..

أولا..بالفحص علي الطبيعة ...

بإسترشاد المختصين في الوحدة المحلية بكفور نجم مركز الإبراهيمية تبين وجود أعمال خرسانية لقواعد وسملات وجاري صب الأعمدة بحدود المبني كما تلاحظ وجود سور من الجهة البحرية للمنزل مهدوم جزء منه بمساحة 10 أمتار وأفاد المرافقين للجنة بأن خط الطرد يبعد عن السور والمبني بمساحة 140 سم كما هو وارد من معاينة شركة المياة والصرف الصحي.

ثانيا..الفحص المستندي..

تبين انه صدر ترخيص البناء رقم 20 لسنة 2020 بإسم المواطنة "فوزية عبد الفتاح السيد أحمد" بإقامة مبني هيكل خرساني علي مساحة 133 م2 تقريبا من بدروم وأرضي وأول علوي وورد الي الوحدة المحلية شكوي بعد صدور الترخيص تفيد ان خط الطرد الخاص بالصرف الصحي يقرب من الموقع الصادر بشأنة الترخيص وتم مخاطبة شركة مياة الشرب فرع الإبراهيمية بالإقادة عن المسافة التي يجب تركها عند البناء بخطة الصرف الصحي بالقرية .

ورد كتاب الشركة وأفاد ان المسافة التي يجب تركها لا تقل عن 4 م لعمل الصيانة اللازمة عند حدوث أعطال كما تم عمل معاينة علي الطبيعة والحفر علي خط الطرد المذكور فتبين ان المسافة بين خط الطرد والسور القائم والصادر له ترخيص بناء هي 1.40م وأنها تكفي لعمل الصانة اللازمة في حالة حدوث أعطال.

فيما ورد من الإدارة الهندسية خطابا يفيد بأنه لا مانع من تنفيذ ترخيص بناء رقم 20 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 16/4/2020 من الوحدة المحلية بكفور نجم بإسم المواطنة فوزية عبد الفتاح أحمد السيد لعدم وجود مخالفة ومطابقة الشارع بالخريطة المساحية بالزيادة وليس بالنقصان حيث تلاحظ أثناء تنفيذ خط الطرد لم يتم الرجوع للوحدة المحلية ولم يتم عمل محضر إنضمامي من قبل شركة مياة الشرب بالإبراهيمية .

أما بخصوص السور المقام بالدبش الأبيض فقد سبق وتم عمل فصل مساحي للموقع بتاريخ 8/8/2011 والتي أفادت أن ترعة المصافي بجسر ههيا بعرض 15 متر "الشارع الحالي" وبناءا علية صدر ترخيص بتاريخ 2013 ببناء سور علي ذات المساحة .

رأي جهة الإختصاص..

إخطار رئيس مركز الإبراهيمية بالتنبية علي المختصين بالوحدة المحلية بكفور نجم بمتابعة ترخيص البناء الصادر برقم 20 لسنة 2020 بإسم المواطنة فوزية طبقا للرسم الهندسي المعتمد والموافقات بملف الترخيص.