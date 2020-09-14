عمرها 9 سنوات| شاهد طفلة باكستانية تدخل موسوعة جينيس لتفوقها بالكيمياء

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، طفلة باكستانية تدخل موسوعة ينيس لتفوقها بالكيمياء.





ووفقا للتقرير، لإن حب نتاليا لمادة الكيمياء قادها لدخول موسوعة جينيس، كما أنها تحلم لتكون عالمة.





ونجحت نتاليا بكسر الرقم العالمي فى موسوعة جينيس فى سرعة ترتيب الجدول الدورى للعناصر والمسجل بإسم عالمة هندية.





وقالت نتاليا نجم، إنها أحببت مادة الكيمياء مبكرا وكانت تقوم بخلط التجارب البسيطة كخلط الصودا بالخل.





وتابعت أن تحطيمها للرقم العالمى كان مدهشا، لافتة إلى أنه لشرف لها للتغلب على دكتوراة فى الكيمياء بينما يكون عمرها 9 سنوات فقط.