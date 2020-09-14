أستاذ مناعة: لم تحدث تغييرات جوهرية على فيروس كورونا

قال دكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، إن العالم كله لا يزال حتى الآن ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا





وأضاف أشرف عقبة ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، الان ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أنه لم يحدث تغييرات جوهرية بعد على فيروس كورونا تؤدى لوجود موجة ثانية .





رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، إلى أنه قد يكون هناك موجة ثانية للفيروس نتيجة المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الوقائية أكثر من وجود تغيرات داخل الفيروس نفسه . وأشاريكونتراخيالالتزامبالإجراءات





وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، أن هناك جهود مبذولة من قبل الدولة المصرية ، والحكومة المصرية تتابع كافة التغيرات التى تحدث ، لافتًا إلى ان كلما كان هناك اعداد كبيرة كلما كان هناك إجراءات أشد من قبل الدولة نحو المواطنين .



