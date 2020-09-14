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أستاذ مناعة: لم تحدث تغييرات جوهرية على فيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
قال دكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، إن العالم كله لا يزال حتى الآن ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا .

وأضاف أشرف عقبة ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، الان ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أنه لم يحدث تغييرات جوهرية بعد على فيروس كورونا تؤدى لوجود موجة ثانية  .

وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، إلى أنه قد يكون هناك موجة ثانية للفيروس نتيجة تراخي المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الوقائية أكثر من وجود تغيرات داخل الفيروس نفسه .

وتابع  رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، أن هناك جهود مبذولة من قبل الدولة المصرية ، والحكومة المصرية تتابع كافة التغيرات التى تحدث ، لافتًا إلى ان كلما كان هناك اعداد كبيرة كلما كان هناك إجراءات أشد من قبل الدولة نحو المواطنين .

وأكد  رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، أنه بعد الاحترازات الشديدة من قبل الدولة أصبح هناك حالة من التعايش مع الفيروس ، مع وجود توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وفى نفس الوقت تيسير عجلة الاقتصاد . 
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