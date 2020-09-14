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رياضة

أشغال شاقة فى الغردقة.. منتخب مصر لليد يعلن حالة الطوارئ استعدادا لـ كأس العالم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:41 م
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
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عمرو الحلواني
استأنف المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته، في مسعكر الغردقة، استعدادا لخوض فعاليات بطولة العالم لليد التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.

ورفع روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني، الحمل في مران اليوم، الاثنين، رغبه منه في رفع المعدل البدني للاعبين بعد أن اكتفى  بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر.

وحظي المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي فندق الباتروس أكوا فيستا فور الوصول حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإعداد. 

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس أكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي. 

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.

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