برلماني: قطاع الطيران قادر على تجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا

أعرب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، عن ثقته التامة في قدرة قطاع الطيران المدنى على تجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا لعدة اعتبارات فى مقدمتها نجاح الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى وجميع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترافية لتطوير وتحديث هذا القطاع المهم والحيوي والذى له دوره الكبير في دعم قطاع السياحة والتجارة والاستثمار والصادرات المصرية وغيرها من القطاعات الأخرى.





وأشاد " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم بالمتابعة المستمرة من الطيار محمد منار عنبة لمختلف القطاعات والمطارات المصرية لمتابعة خطط وبرامج الوزارة مؤكدا اهمية اطمئنان الوزير بنفسه على تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا.





وقال الدكتور سعيد حساسين ان سمعة ومكانة الطيران المدنى المصرى اصبحت عالمية بعد اشادة مختلف دول العالم الذين قاموا بزيارة مصر خلال الفترة الماضية بما يتم من تحديث وتطوير شاملين داخل مختلف المطارات المصرية التى اصبحت تتواكب مع احدث النظم العالمية وكان وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة قد تفقد مباني الركاب رقم (2) و(3) بمطار القاهرة الدولى؛ للاطمئنان على سير العمل وانتظام الحركة الجوية ومتابعة إجراءات السفر والوصول، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بمطار القاهرة و صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (3) للوقوف على انسيابية العمل بالصالات ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الأسواق الحرة، كما تفقد أيضا مبنى الركاب رقم (2) لمتابعة إجراءات السفر والوصول والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة من أجل راحة ورفاهية المسافرين.





واطمأن الوزير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، وكذا إجراءات التباعد الاجتماعي ومنظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول، بما يضمن سلامة وصحة الركاب والمسافرين عن طريق تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب وداخل المصاعد الكهربائية، وخاصة خلال أوقات الذروة، في ظل الانتعاش المتوقع للحركة السياحية الوافدة المتوقعة إلى المطارات المصرية خلال الفترة القادمة.





كما وجه بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للركاب، وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر وبخاصة كبار السن وأصحاب الهمم.





وأشاد وزير الطيران بالمجهودات المبذولة من قبل العاملين والتنسيق الفعال مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار بتطبيق كافة المعايير الصحية والضوابط الوقائية اللازمة، مؤكدًا جاهزية المطارات المصرية لاستقبال الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم.





وفي نهاية الجولة، قام الوزير بتفقد بوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمباني الركاب في مطار القاهرة.